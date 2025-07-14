Dünya futbolunun Ronaldo ve Messi'den sonraki en büyük yetenekleri arasında gösterilen Lamine Yamal, genç yaşına birçok başarı sığdırdı. Önündeki neredeyse tüm 'en genç oyuncu' rekorlarını kırarak futbola yeni bir soluk getiren İspanyol hücumcu, son derece özel bir doğum günü partisiyle 18 yaşına girdi.

200 DAVETLİ, TELEFON YOK

Yamal'ın 18'inci doğum günü de erken yükselen kariyeri gibi görkemli oldu. İçlerinde birçok dünya yıldızı futbolcunun da olduğu yaklaşık 200 kişi davetliydi. Telefonun yasak olduğu etkinlikte yalnızca organizasyon dahilinde görüntüler alındı.

Partinin asıl eğlenceli anları ise akşam 9'dan sonra yaşandı. Barcelona, Olivella'daki bir villada gerçekleşen doğum günü bir anda müzik, şov ve gençlik ışıltısının merkezi haline geldi. Telefonların da yasak olması sebebiyle herkes ekranlardan uzak şekilde, anın tadını çıkarabildi...

'CÜCE' BİREYLERİ ÇALIŞTIRDI İDDİASI

Ancak İspanyol AS'ta yer alan habere göre birilerinin çok eğlendiği bu parti, başka birilerini de oldukça kızdırdı... Yamal'ın partisinde cüce bireylerin, eğlence amaçlı çalıştırıldığı iddiası da oldukça büyük bir hızla yayıldı.

Bunun üzerine İspanya İskelet Displazileri Derneği, 18'inci yaşını kutlayan Lamine Yamal hakkında hukuki işlem başlatılacağını duyurdu.

AS'a konuşan dernek yetkilileri, "Dernek olarak Lamine Yamal'ın kutlamasında cüce bireylerin eğlence amacıyla kullanılmasını kınıyoruz ve bu konuda hukuki ve kamuoyuna açık girişimlerde bulunacağız" ifadelerini kullandı.

İspanya Milli Takımı'nın da formasını giyen Yamal'ın, yeni sezonda Barcelona'da Lionel Messi'ye ait olan ikonik 10 numaralı formayı giymesi bekleniyor.