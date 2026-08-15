Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe takımları Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşma oynanırken tepki çeken bir görüntü ortaya çıktı.

Küçük bir taraftarının Fenerbahçe forma giymesine bazı Gençlerbirliği taraftarları tepki gösterdi. Yaşananların ardından çocuğun üzerindeki Fenerbahçe forması çıkartıldı.

BABASINDAN PAYLAŞIM GELDİ

Forması çıkarılan minik Fenerbahçe taraftarının babası, "Oradaki polisimize çok teşekkür ederim bir baba olarak zor anlar yaşayacaktım. Davranışlarına engel olamayan bir insan üzerine polisimiz bize yardımcı oldu ve oğlumun üstüne polis tişörtünü giydirdi" şeklinde bir paylaşım yaptı. Görüntülere sosyal medyadan tepki yağdı.