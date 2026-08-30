Aragon Grand Prix'sinin galibi Marc Marquez oldu. İspanyol pilot, 41 dakika 10.969 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bırakarak sezonun dördüncü etap zaferini elde etti.
YARIŞINI TAMAMLAYAMADI
Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu (Prima Pramac Yamaha) bitime 3 etap kala motorundan düşerek yarış dışı kaldı. Toprak, 12. virajda yerde kalarak yarışı tamamlayamıyordu.
Lider Marquez'in 1.754 saniye gerisinde Pedro Acosta (Red Bull KTM) ikinci, 3.629 saniye farkla Marco Bezzecchi (Aprilia) üçüncü oldu.
Pilotlar klasmanında Jorge Martin (256 puan) liderliğini korurken, Marc Marquez (237) ikinci, Marco Bezzecchi (232) üçüncü sırada yer aldı. Fabio Di Giannantonio (208) ve Ai Ogura (203) de ilk beş'te.
Toprak Razgatlıoğlu ise 14 puanda kalarak klasmanda 21. sırada bulundu.
Sezonun 14. etabı San Marino Grand Prix'si 13 Eylül'de koşulacak.