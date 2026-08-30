Mohamed Salah'ı transfer ederek tüm dünyada ses getiren Trabzonspor'da yıldız oyuncunun yarattığı etki devam ediyor... Bordo mavililerin yıldızı Mohamed Salah, Yomra’nın Kaşüstü Mahallesi’nde yaşayacak. Evindeki tadilatın kısa sürede tamamlanması ve Salah’ın Yomra’ya yerleşmesi bekleniyor. 61saat'in haberine göre; Yomra Belediyesi, Mohamed Salah’ın adını yaşayacağı evin bulunduğu sokağa vermeye hazırlanıyor. Mevcut adı Selvi Sokak olan yol, belediye meclisinin kararının ardından “Mohamed Salah Caddesi” adını alacak. Kararın bu hafta içerisinde alınması ve isim değişikliği sürecinin tamamlanması planlanıyor.

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