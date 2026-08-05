Trabzonspor Kulübünün transfer görüşmelerine başladığı Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah, sağlık kontrolleri için İstanbul'a geldi. Kontrollerden geçen Mısırlı dünya yıldızı, bordo mavili takıma imza atmak adına Trabzon'a hareket etti. SALAH TRAFİĞİ OLUŞTU Trabzonspor taraftarı, Mısırlı futbolcu Mohamed Salah'ın gelmesini beklemek için Trabzon Havalimanı'nda toplandı. Binlerce taraftar, yeni yıldızlarını karşılamak için yollara döküldü. Havalimanı yolunda oluşan trafik nedeniyle normal şartlarda 5-7 dakika arasında gidilen mesafe, araç ile 45-50 dakika ulaşım süresine ulaştı. Trabzonspor, yarın taraftarların da katılımıyla imza töreni gerçekleştirilecek. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, imza töreninin yarın saat 19.30'da Papara Park'ta düzenleneceği belirtildi. Açıklamada, taraftarların organizasyona davet edildiği kaydedilerek, "Tarihe tanıklık etmek ve bu unutulmaz yolculuğun ilk adımını birlikte atmak için tüm taraftarlarımızı yeni sezon formalarıyla birlikte evimiz Papara Park'a bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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