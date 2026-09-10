Trabzon basınında yer alan gelişmelere göre Karadeniz devi, Ukrayna temsilcisi Kryvbas’ta forma giyen 21 yaşındaki savunma oyuncusu Volodymyr Vilivald ve Portekiz ekibi Estrela’da görev yapan 20 yaşındaki Fildişi Sahilli ön libero Eddy Doue ile anlaşma sağladı. Yönetim, her iki oyuncunun kulüpleriyle de el sıkışarak transfer operasyonunu başarıyla tamamladı.

Resmî İmzalar Devre Arasında Atılacak

Geleceğe yatırım hedefiyle kadroya dâhil edilen genç oyuncuların transferlerinin, ocak ayında başlayacak olan ara transfer döneminde resmîyet kazanması planlanıyor.

Sezon Sonuna Kadar Kiralık Kalacaklar

Bordo-mavili kurmayların planlamasına göre, her iki futbolcu da maç ritimlerini kaybetmemeleri ve gelişim süreçlerini kesintisiz sürdürmeleri amacıyla sezon sonuna kadar mevcut takımlarında kiralık olarak forma giymeye devam edecek. Trabzonspor, ocak ayında kâğıt üstünde tamamlayacağı bu iki hamleyle kadro derinliğini uzun vadeli olarak garanti altına almayı hedefliyor.