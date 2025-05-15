Trendyol Süper Lig'de bu sezon üst sıraları zorlayan Samsunspor, Avrupa hayaline kavuştu.
Kırmızı-Beyazlı ekip, Galatasaray’ın Türkiye Kupası’nda Trabzonspor’u mağlup ederek şampiyon olmasıyla birlikte, Avrupa kupalarında mücadele etme hakkını garantiledi.
27 YIL SONRA
Kalan haftalarda puan alamasa bile Avrupa kupalarına katılmayı garantileyen Karadeniz ekibi, uzun yıllar sonra ilki yaşayacak. Samsunspor, Avrupa kupalarındaki son maçını 5 Ağustos 1998 tarihinde Almanya temsilcisi Werder Bremen’e karşı UEFA Intertoto Kupası yarı finalinde oynadı.
Samsunspor, Galatasaray’ın Türkiye Kupası’nda Trabzonspor’u mağlup ederek şampiyon olmasıyla birlikte 27 yıllık hasretini dindirdi. Kırmızı-Beyazlı ekibin, UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Konferans Ligi'nden hangisinde mücadele edeceğini ise sezon sonundaki puan durumu belirleyecek.