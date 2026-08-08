Trabzonspor'da sakatlıklar can sıkmaya devam ediyor. Bordo mavili ekibin orta saha oyuncusu Tim Jabol Folcarelli, hazırlık maçında aldığı darbe sonucu sağ dizinde şişlik ve ağrı şikayetleri yaşamıştı. Folcarelli, artroskopik menisektomi operasyonu geçirdi. Flocarelli'nin ardından bir sakatlık daha yaşandı. Bordo mavili ekip, İsmail Köybaşı'nın jübilesi için Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe ile karşı kaşıya geldi. Trabzonspor'un yeni transferi Noah Saviolo, Göztepe kalecisi Arda'nın müdahalesinin ardından sakatlanarak oyuna devam edemedi. Uzun süre yerde kalan Saviolo, sağlık heyetinin kontrollerinin ardından oyundan alındı.

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