Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği'ni 5-0 yenen Trabzonspor'da attığı 2 golle 155 günlük gol suskunluğunu bozan Paul Onuachu, TÜMOSAN Konyaspor ile oynanan maçlarda attığı gollerle de dikkati çekiyor.

Geçen sezonu 22 golle Başakşehirli Eldor Shomurodov ile birlikte gol kralı olarak tamamlamasına karşın yaşadığı gol hasretine Gençlerbirliği maçında son veren Nijeryalı oyuncu, TÜMOSAN Konyaspor maçlarında gol atmakta zorlanmıyor.

Bordo-mavili takımın geçen sezon ligin 28. haftasında sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada attığı golün ardından geçen sezon 6, bu sezon da ilk 3 karşılaşma olmak üzere 9 lig maçını boş geçen Onuachu, Gençlerbirliği maçında suskunluğuna son verdi.

Galatasaray ile 4 Nisan 2026'da oynanan maçtan sonra Karadeniz ekibinde 155 gün sonra golle buluşan Onuachu, Konyaspor önünde takımının gol güvencelerinden biri olacak.

KONYASPOR'A KARŞI ZORLANMIYOR

Paul Onuachu, TÜMOSAN Konyaspor karşısında bugüne dek oynadığı 4 resmi karşılaşmada 6 gol atmayı başardı.

Yeşil-beyazlı takımlar yapılan maçların üçünde 2'şer gol atan Nijeryalı oyuncu, sadece bir maçta gol kaydedemedi.

Onuachu, Trabzonspor'un 2023-2024 sezonunda sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yendiği karşılaşmada 2 gol atarken ikinci karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

Nijeryalı oyuncu, bir sezonluk aradan sonra tekrar bordo-mavili takıma döndü. Golcü futbolcu, Karadeniz ekibinin 2025-2026 sezonunda sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yendiği karşılaşmada 2 gol kaydederken, deplasmanda 2-1 yenildikleri karşılaşmada gol atamadı.

KUPADA PAYI BÜYÜK

Paul Onuachu, geçen sezon takımının Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasında önemli rol oynadı.

Bordo-mavili futbolcu, Trabzonspor'un Antalya'da Konyaspor'u 2-1 yenerek kupayı müzesine götürdüğü karşılaşmada 2 golü kaydeden isim oldu.

Onuachu, geçen sezon 4 golle Ziraat Türkiye Kupası'nda da takımının Ernest Muçi ile birlikte en golcülerinden biri oldu.

Nijeryalı futbolcu, final karşılaşmasındaki performansıyla takımının 5 sezon aradan sonra Türkiye Kupası'nı 10. kez müzesine götürmesine büyük katkı sağladı.

Onuachu, geçen sezon 36 resmi karşılaşmada rakip fileleri 26 kez havalandırdı.

PUSKAS'A ADAY OLDU

Paul Onuachu'nun Trendyol Süper Lig'de 10 Kasım 2023'te TÜMOSAN Konyaspor'a attığı gol, yılın en iyi golünü belirleyen FIFA Puskas ödülüne aday gösterildi.

Bordo-mavili futbolcunun topuğuyla TÜMOSAN Konyaspor ağlarına gönderdiği gol, izleyenlerin büyük beğenisini kazandı.

KULÜP TARİHİNE GEÇTİ

Nijeryalı oyuncu, geçen sezon ligde 22 golle Başakşehirli Eldor Shomurodov ile birlikte gol kralı olarak, kulüp tarihinde bu başarıyı gösteren 6'ncı oyuncu oldu.

Bordo-mavili takımda daha önce Necmi Perekli (18), Fatih Tekke (31), Şota Arveladze (25), Burak Yılmaz (33) ve Alexander Sörloth (24), gol krallığı ünvanını elde etti.

Nijeryalı santrfor, Şota Arveladze ve Alexander Sörloth'tan sonra Trabzonspor'da gol krallığına ulaşan 3'üncü yabancı futbolcu oldu.