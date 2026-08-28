Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi kulvarında Ferencvaros'a deplasmanda 4-0 yenilerek turnuvaya veda etmesinin ardından sıcağı sıcağına görevinden ayrılacağını bildiren teknik direktör Fatih Tekke için bordo-mavili yönetimden sürpriz bir hamle geldi. Karadeniz ekibi, gece yarısı saat 02:42'de yayımladığı resmi bildiriyle tecrübeli çalıştırıcının istifa talebinin kabul edilmediğini açıkladı.
"AMEDSPOR MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDA"
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, yenilginin oluşturduğu duygusal atmosfer vurgulanarak Fatih Tekke'nin görevinin başında olduğu belirtildi. Resmi duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"Teknik Direktörümüz Fatih Tekke, Ferencvaros karşılaşmasının ardından yaşanan mağlubiyetin oluşturduğu duygusal yoğunlukla istifa kararı almıştır.
Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak, Teknik Direktörümüz Fatih Tekke’nin istifa kararı kabul edilmemiştir.
Fatih Tekke, Teknik Direktörlük görevine devam etmektedir ve ligde oynayacağımız Amedspor karşılaşmasında takımımızın başında olacaktır."