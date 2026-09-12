Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Karadeniz ekibi, 2. dakikada kalesinde gördüğü golle sahadan 1-0 yenik ayrıldı.
4 maçlık mağlubiyet serisini noktalayan Konyaspor, puanını 3'e yükseltti ve 16. sırada yer aldı. Trabzonspor ise son 3 maçta 2. yenilgisini aldı ve 7 puanla 6. basamakta bulundu.
Bordo-mavililer, Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray'ı konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada yeşil beyazlılar golü buldu. Orta sahada topla buluşan Muleka, ceza sahasında Gonçalves ile buluşturdu. Bu oyuncunun pasında penaltı noktası önünde Toth'un yerden düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
3. dakikada Muleka'nın sağ kanattan ara pasına hareketlenen Gonçalves'in ceza sahası içinde orta şut karışımında, top direkten döndü.
28. dakikada hızla yarı sahasında çıkan yeşil beyazlılarda Deniz Türüç'ün ceza yayı üzerinden sert şutunda kaleci Onana, topu güçlükle çıkardı. Topu önünde bulan Melih İbrahimoğlu'nun pasında Deniz Türüç'ün şutunu kaleci Onana kornere çeldi.
55. dakikada Muçi'nin ullandığı korner atışında ceza sahası içinde yükselen Fabinho'nun kafa vuruşunda top direkten döndü. Meşin yuvarlağı ceza sahası dışında önünde bulan Aral Şimşir'in sert şutunda top, üstten auta çıktı.
76. dakikada Cabral'ın sol kanattan uzaktan sert şutunda top yan ağlarda kaldı.