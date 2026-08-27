UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Macaristan'ın Ferencvaros takımı ile Trabzonspor, Groupama Stadı'nda karşılaştı. Bordo-mavililer 9 kişi tamamladığı mücadeleyi 4-0 kaybetti. Ev sahibi Ferencvaros’a galibiyeti getiren golleri, 19’da Callum O'Dowda, 54’te Marius Corbu, 59’da penaltıdan Bamidele Yusuf ve 86’da Krisztian Lisztes attı. Temsilcimizde 13. dakikada Ruslan Malinovskyi ve 57. dakikada Cabral kırmızı kart gördü ve takımını 9 kişi bıraktı. KONFERANS LİGİ’NE DÜŞTÜ Bu sonuçla Trabzonspor, Avrupa Ligi’ne veda etti ve Konferans Ligi’ne düştü. Bordo-mavili takımın Konferans Ligi'ndeki rakiplerini belirleyecek kura çekimi 28 Ağustos Cuma günü Monako'da gerçekleştirilecek. TARAFTAR CEZASI NEDENİYLE YOKTU Trabzonspor, Ferencvaros karşısında taraftar desteğinden yoksun kaldı. UEFA'dan aldığı 1 maç deplasmanda seyircisiz oynama cezası nedeniyle karşılaşmayı bordo-mavili taraftarlar izleyemedi. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ile yönetim kurulu üyeleri Macaristan'a gelerek karşılaşmayı takip etti

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