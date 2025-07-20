Orta saha takviyesi için harekete geçen Trabzonspor, İspanyol orta saha ile anlaşmaya vardı.
Bordo mavili ekip, son olarak Atletico Madrid'te forma giyen Saul Niguez'i renklerine bağlıyor.
TÜRKİYE'YE GELİYOR
Trabzonspor teklif yaptığı Saul Ñiguez ile tüm şartlarda anlaşma sağladı. Bunun üzerine oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Atletico Madrid, Saul ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.
Bordo mavili ekip, 3+1 yıllık sözleşme imzalayacağı 30 yaşındaki orta sahaya yıllık 3.5 milyon Euro ödeyecek. Trabzonspor’la anlaşmaya varan İspanyol orta saha oyuncusunun yarın Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.