UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor'un da yer aldığı lig aşamasının kura çekimi Monaco'da gerçekleştirildi. Toplam 36 takımın yer aldığı yeni formatta Bordo-Mavililer, 6 farklı torbadan çekilen rakiplerle 3'ü iç sahada, 3'ü deplasmanda olmak üzere 6 maçta mücadele edecek.

İŞTE RAKİPLER

Trabzonspor-Freiburg

Kızılyıldız-Trabzonspor

KuPS-Trabzonspor

Trabzonspor-Hearts

Trabzonspor-Jablonec

Kuraya 4. torbadan katılan Trabzonspor, yeni kura sistemine göre her torbadan (kendi torbası dahil değil) birer takımla eşleşerek toplam 6 farklı rakip ile mücadele edecek.

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