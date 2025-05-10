Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor'un sahasında Galatasaray'ı konuk ettiği maçın 44. dakikasında Fernando Muslera ile Edin Visca arasında yaşanan pozisyonda bordo-mavililerin penaltı beklentisi, ofsayta takıldı.

Savunmanın arkasına atılan uzun topu kontrol eden Edin Visca, kaleci Fernando Muslera ile karşı karşıya kaldı. Muslera'yı geçen Visca, Uruguaylı kalecinin müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, pozisyon sonrası serbest vuruş kararı verirken, Muslera'ya da sarı kart gösterdi. Trabzonsporlu futbolcular müdahalenin ceza sahası içinde olduğunu savunarak penaltı itirazında bulundular.

Video Yardımcı Hakem'den (VAR) gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen Atilla Karaoğlan, Visca'nın ofsayta yakaladığını belirleyerek serbest vuruşu iptal etti. Muslera gördüğü sarı kartın da iptal edilmesi gerektiği itirazında bulundu. Galatasaraylı futbolcular ve teknik direktör Okan Buruk'un da benzer itirazları olmasına rağmen hakem Atilla Karaoğlan, Muslera'nın Visca'ya kontrolsüz müdahalede bulunduğu için sarı kart gösterdiğini açıklayıp, kartı iptal etmedi.

Bunun üzerine karşılaşma, Galatasaray'ın kullandığı endirekt serbest vuruşla devam etti.

Ekran görüntüsü beIN Sports'tan alınmıştır.