Bir dönem Samsunspor’u çalıştıran Thomas Reis artık Trabzonspor’un başarısı için kulübede olacak. Alman hoca 12 Temmuz’da imza attığı Ludogorets’ten, Başkan Ertuğrul Doğan’ın çağrısıyla ayrıldı. Üstelik tazminatını da cebinden ödedi. Bu flaş gelişmeyi Başkan Ertuğrul Doğan açıkladı:

"ÇAĞIRDIĞINIZDA ORADAYIM!"

“Trabzonspor'un adını duyar duymaz ‘Çağırdığınız dakika gelirim’ dedi. Üstelik, ‘Tazminat bedelimi maaşımdan kesin’ ifadesini kullandı. 1.5 milyon Euro civarında bir maaş alacaktı ama şu anda 1 milyon Euro civarında kazanacak. Teklif kendisinden geldi, ısrarcı oldu. Hemen gelmek istedi.”