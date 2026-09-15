Süper Lig'e çalkantılı bir giriş yapan ve efsane ismi Fatih Tekke ile yollarını ayıran Trabzonspor, teknik direktör krizini kritik Galatasaray maçı öncesinde çözdü. Bordo-mavili yönetim, Türkiye ligini ve futbol yapısını yakından tanıyan Alman teknik adam Thomas Reis ile her konuda anlaşma sağladı.

Akşam saatlerinde Trabzon'a ayak basan tecrübeli çalıştırıcı, havalimanında bordo-mavili taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. Kendisini karşılayan futbolseverlerin tezahüratlarına karşılık veren Reis, Trabzonspor taraftarına ilk üçlüsünü çektirdi. Alman hocanın resmi sözleşmeyi imzalamasının ardından vakit kaybetmeden Galatasaray karşılaşmasında kulübedeki yerini alması bekleniyor.

SÜPER LİG'İ TANIYAN ALMAN HOCA

Trabzonspor kurmaylarının takımdaki fiziksel kondisyon ve disiplin eksikliğini gidermek adına birinci aday olarak belirlediği Thomas Reis, yakın geçmişteki başarılı performansıyla dikkat çekiyor. Alman teknik adamın öne çıkan kariyer karnesi şu şekilde:

Türkiye'de yaklaşık 1,5 yıl Samsunspor'u çalıştıran tecrübeli hoca, kırmızı-beyazlı ekiple çıktığı 72 karşılaşmada 1.63 puan ortalaması yakalayarak ligi yakından tanıdığını kanıtladı.

Bu sezona ise Bulgaristan ekibi Ludogorets'in başında başlayan Reis, çıktığı 11 resmi müsabakada 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak son derece başarılı bir grafik çizdi.