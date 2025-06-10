2 Milyon Euro'ya aldığı Malheiro'yu 9 milyon Euro'ya Birleşik Arap Emirlikleri'ne satan Trabzonspor, sağ bek transferi için rotasını yeniden Portekiz'e kırdı.



Bordo mavililer Portekiz Ligi ekiplerinden Estoril’in sağ kanattaki parlayan 22 yaşındaki yıldızı Wagner Pina'yı listesine aldı . Estoril'in 5 milyon Euro piyasa değerindeki Pina'yı satmaya sıcak baktığı ancak ciddi bir bonservis geliri de elde etmeyi hedeflediği gelen bilgiler arasında. Takım kaptanı Pedro Álvaro’yı kontrat bitimiyle kaybeden sarı-lacivertliler, Pina’dan ise ciddi bir bonservis geliri elde etmeyi hedefliyor.

GALATASARAY TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR

Wagner Pina ile en ciddi ilgilenen kulüplerin başında Galatasaray geliyor. Sarı-kırmızılılar, oyuncuyu geçtiğimiz yazdan bu yana izlemeye aldı ve ocak ayında Estoril’e bir ön görüşme teklifinde bulundu. Ancak Portekiz kulübü, futbolcuyu sezonun ikinci yarısında daha da parlatmak adına şimdilik beklemeyi tercih etmişti. Bu strateji, oyuncunun değerini artırmada etkili oldu.

TRABZONSPOR DA YARIŞA GİRDİ

Galatasaray’ın yanı sıra Trabzonspor da Wagner Pina’nın transferi için devreye girdi. Ancak bordo-mavililerin Avrupa kupalarına katılamaması, oyuncuyu ikna etme sürecinde dezavantaj olarak öne çıkıyor. Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılacak olması ise sarı-kırmızılılara güçlü bir koz kazandırıyor.

RESMİ TEKLİF YOK AMA TEMASLAR BAŞLADI

Her iki kulüp de oyuncunun durumu hakkında bilgi toplarken, şu ana kadar Estoril’e ulaşan resmi bir teklif bulunmuyor. Ancak yaz transfer döneminde Wagner Pina için Türkiye’den tekliflerin gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.