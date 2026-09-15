Trabzonspor'da teknik direktör arayışında ön plana çıkan isim Thomas Reis oldu. Bordo-mavili yönetim Bulgaristan'ın Ludogorets kulübünü çalıştıran Alman teknik adamla temasa geçti.
"KARIYERİ VE OYUN ANLAYIŞI DEĞERLENDİRİLDİ"
Yönetimin, Reis’in kariyerini, oyun anlayışını ve takım yönetimi konularında görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi. Samsunspor’da gösterdiği performansla hafızalara kazınan Reis için ilk temasların yapıldığı, sürecin önümüzdeki günlerde netleşeceği ifade edildi.
ŞUBAT AYINDA SAMSUN'DAN AYRILMIŞTI
Alman teknik adam Türkiye'de Samsunspor'u (Temmuz 2024-Şubat 2026) çalıştırmıştı. Reis yönetimindeki Samsunspor, 72 maçta 33 galibiyet, 18 beraberlik ve 21 mağlubiyetle 1.63'lük puan ortalaması tutturmuştu. Şu anda Reis'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Bulgar ekibi Ludogorets, ligde 9 maçta 23 puan toplayarak lider Levski Sofia'nın 2 puan arkasında 2. sırada yer alıyor.