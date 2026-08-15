Yeni sezona hazırlık kapsamında Bayern Münih ile Leipzig hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Bayern Münih karşılşamayı 3-1 kazandı. Mücadelenin ilk yarısı 1-0 B. Münih’in 1-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı. 52. dakikada deplasman ekibinden yanıt gecikmedi ve Gruda skoru 1-1'e getirdi. Leipzig'in golünden 5 dakika sonra Bayern Münih'te Brown skoru 2-1 yaptı. Karşılaşmanın 69. dakikasında oyuna giren Jamal Musiala 81. dakikada takımının üçüncü golünü kaydettikten sonra 86. dakikada oyundan çıktı. MUSIALA KORKUTTU Alman futbolcu Jamal Musiala, 86. dakikada taraftarları korkuttu. Jamal Musiala, sıcak nedeniyle kısa süreliğine bayıldı. Yıldız oyuncu daha sonra yürüyerek oyundan çıktı. 23 yaşındaki oyuncunun ciddi bir problemi olmadığı kaydedildi. Hatrılanacağı üzere Musiala'nın Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilmiş uzun süre gündemden düşmemişti.

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