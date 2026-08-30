Borussia Dortmund'a PAOK'tan transfer edilen 23 yaşındaki Giannis Konstantelias, futbol kariyerinin en çalkantılı dönemlerinden birini yaşıyor. İlk resmi Bundesliga maçında yaşadığı talihsiz sakatlık, genç yıldızın planlarını alt üst etti.

Yapılan tıbbi tetkikler sonucunda Konstantelias'ın sol diz ön çapraz bağında yaralanma tespit edildi. Bu durumun ardından oyuncunun birkaç ay sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.

Transfer süreci adeta bir gerilim filmine dönüşen Konstantelias, Yunan taraftarlarının transferi engellemek için stadyum çevresini kuşatmasıyla PAOK'tan kalmanın eşiğinden dönmüştü. Hatta Almanya yolculuğu sırasında bir PAOK taraftarı tarafından havaalanında durdurulan futbolcu, taraftar grubuyla görüntülü görüşme yapmaya zorlanarak zor anlar yaşamıştı.

Tüm bunlara rağmen Dortmund'a imza atan Konstantelias, ilk maçında sakatlandı. Yunan oyuncunun çapraz bağlarının kopmasının ardından uzun bir tedavi ve rehabilitasyon sürecinin başladığı açıklandı.