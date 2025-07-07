İspanya La Liga ekiplerinden Athletic Bilbao forması giyen genç yıldız Nico Williams, geçtiğimiz günlerde kulübüyle olan sözleşmesini yenilediğini duyurdu. Ancak bu gelişme, sosyal medyada beklenmedik bir tepkiye yol açtı.

INSTAGRAM'DA ŞOKE EDEN DÜŞÜŞ

Sözleşme yenileme kararının ardından Nico Williams’ın Instagram hesabında büyük bir takipçi kaybı yaşandı. Genç futbolcunun Instagram hesabından yaklaşık 3.4 milyon kişi ayrıldı. Williams'ın takipçi kitlesindeki bu inanılmaz düşün sosyal medya kullanıcılarının genç yıldızın aldığı karardan ne kadar memnuniyetsiz olduklarını gözler önüne serdi.

BÜYÜK BİR TRANSFER BEKLENİYORDU

Nico Williams’ın özellikle EURO 2024 performansıyla Avrupa devlerinin radarına girmesi, taraftarlarda yüksek beklentiler oluşturmuştu. Özellikle FC Barcelona ile adı sıkça anılan yıldız oyuncunun, kariyerine Athletic Club’ta devam etme kararı bazı hayranlar için hayal kırıklığına neden oldu. Transferin konuşulduğu dönemde Barcelona'yı reddeden Williams çok sayıda İspanyol takipçi kaybetti.

BARCELONA İLE ANLAŞMIŞTI

Barcelona, Williams ile 6 yıllık sözleşme için kişisel şartlarda anlaşmaya varmıştı ve 22 yaşındaki oyuncunun mukavelesinin Haziran 2031'e kadar süreceği, yıllık 7-8 milyon Euro civarında bir net maaş kazanacağı belirtiliyordu.

10 YIL SÖZLEŞME UZATTI

Ancak Williams daha sonra Athletic Bilbao'da kalmaya karar verdi. İspanyol kulübünden yapılan açıklamada 2027 yılında sona erecek sözleşmenin 30 Haziran 2035 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi. Ayrıca oyuncunun serbest kalma bedelinin de bir öncekinden yüzde 50 daha artırıldığı duyuruldu.

SADAKAT VURGUSU YAPILDI

Williams, kulübün iş birliğinin devam ettiğini duyurduğu videoda, "Karar verilmesi gerektiğinde en önemli şey kalbimdir. Olmak istediğim yerdeyim, ailemin içinde, evimde" dedi.

Athletic Bilbao ise, "Williams'ın gösterdiği sadakat, kulüp için tarihi bir anı temsil ediyor ve halihazırda başlatılan spor projesine olan güveni teyit ediyor" ifadelerini kullandı.

Futbolseverler sosyal medyada ikiye bölündü. Bir kesim Williams’ın kulübüne olan sadakatini takdir ederken, diğerleri bu kararı "kariyerini sınırlamak" olarak nitelendirdi. Sosyal medya hesaplarındaki bu düşüş, futbol dünyasında yıldızların imaj yönetimi ve hayran beklentileri arasındaki hassas dengeyi bir kez daha gündeme taşıdı.