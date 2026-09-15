Eski milli futbolcu ve yorumcu Tümer Metin, Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldığı maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Tümer Metin, sarı-lacivertlilerin yıldızı için sert eleştirilerde bulundu.

Tivibuspor'da konuşan Tümer Metin, sarı-lacivertlilerin santrforu Romelu Lukaku'yu adeta yerden yere vurdu. Belçikalı yıldızın Fenerbahçe forması ile sergilediği performansı eleştiren Tümer Metin "Lukaku yetersiz. Lukaku'nun kilosunu da konuşursun... Bana kalırsa kariyerini de konuşun. Belçika Milli Takımı'nı talan etti bu adam. Altın jenerasyon denen takım, Lukaku yüzünden bir şey olmadı." dedi.

Lukaku'nun oyun yapısının Süper Lig'e uygun olmadığını da dile getiren Tümer Metin "Napoli'de bir oynadığı dönem, parladığı dönem. Bana kalırsa gerisi hep böyleydi. Bizim ligimizin oyuncusu değil bana kalırsa, bizim ligin santrforu değil." ifadelerini kullandı.