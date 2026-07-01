Türk futbolunun futbolcu fabrikası Altınordu, 2. Lig'e katılmama kararı aldığını açıkladı.

İzmir'in 103 yıllık çınarı maddi sıkıntılar yaşadığı için söz konusu adımı attığını belirtti.

İzmir ekibinden yapılan açıklama ise şöyle: "Altınordu FK olarak bu sezon TFF 2. Li̇g'e katılmama kararı almış bulunuyoruz. Altınordu Spor Kulübü'nden futbol şubesi̇ haklarını devraldığımız 2012 yılından bugüne dek geçen 14 yıllık süreçte, Altınordu armasını i̇smi̇ne yakışır bir şeki̇lde temsi̇l etmeye çalıştık.

Türk Futbolu'nda "yeti̇şti̇ri̇ci̇li̇k" kulvarıda önemli̇ bi̇r farkındalık yarattık. Ancak artık yorulduk. Devralma konusunda böyle bi̇r yükün altına gi̇remeyecekleri̇ni̇ i̇fade eden Altınordu Spor Kulübü Yöneti̇mi̇ i̇le bi̇rli̇kte, tam 1 yıl boyunca Altınordu Arması'n layikiyla taşıyacak yatırımcı aradık. maalesef bulamadık!..

"Bu topraklarin çocuklari”na sözümüz var. Eli̇mi̇z ayağımız tuttuğu ve aklimiz yettiği sürece onlarla beraber olacağız. Türk Futbolu'nun tabanında yapılacak çok i̇ş var. Edi̇rne'den Van'a kadar çocuk futbolunun sağlıklı geli̇şi̇mi̇ i̇çi̇n uğraş vereceği̇z. Asıl amacımız olan "genç futbolcu yeti̇şti̇ri̇ci̇li̇ği̇ - 7/15 yaş çocuk futbolu" faali̇yeti̇mi̇ze yoğunlaşacağımızı futbol kamuoyuna saygılarımızla duyururuz."