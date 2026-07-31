Yıllardır süren transfer yasağı, 1 milyar TL'yi aşan borç yükü, kadronun dağılma noktasına gelmesi ve yeni sezonda yine FIFA'dan puan silme cezası alma riski bulunan İzmir temsilcisinde yatırımcı arayışından sonuç alamayan başkan Sinan Kanlı görevi bırakma kararı alırken, yönetime talip çıkmaması camiayı ümitsizliğe sürükledi. Ligin başlamasına az bir süre kala siyah-beyazlı takımın yeni sezon hazırlıklarına başlayamaması keyifleri iyice kaçırdı.

KAYYUM GELEBİLİR

Finans ve teknoloji sektörlerinde hizmet veren İstanbul merkezli bir holdingin desteğini alarak yönetim oluşturmaya çalışan Altay Çalışma Grubu'ndan olumsuz bir haber gelmesi halinde Altay Başkanı Sinan Kanlı'nın mahkemeye başvurarak kulübe kayyum atanmasını istemesi bekleniyor.

Öte yandan geçen yaz döneminde yatırımcı olarak kısa bir süre kulüpte söz sahibi olan Vahdettin Heyal, yönetime tekrar talip olduklarını açıkladı. O dönem Heyal'in desteğiyle göreve gelen Eski Başkan Yüksel Gürüz imza kampanyası ile görevi bırakmak durumunda kalmış, daha sonra üyelikten de çıkarılmıştı.