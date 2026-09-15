Tottenham'ın sözleşmesini feshettiği Yves Bissouma'nın yeni takımı Ajax oldu. Hollanda basınından Telegraaf'a göre, 30 yaşındaki orta saha ile prensip anlaşması sağlanırken, oyuncu sağlık kontrolleri için Amsterdam'a gitti. Yaz transfer döneminde Türk kulüpleriyle de adı geçen Bissouma, Tottenham'dan ayrıldıktan sonra serbest oyuncu statüsünde bekliyordu. Yeni takımın açıklanmasının kısa süre içinde gerçekleşmesi muhtemel. Ajax, bu yaz transfer döneminde kadrosunu büyük ölçüde güçlendirdi. Fenerbahçe’den ayrılan Sofyan Amrabat'nın transferi 16 gün önce duyurulmuştu. Ajax, Bissouma'ya ek olarak Marcos Leonardo, Caio Henrique, Viktor Tsygankov, Thilo Kehrer, Julian Brandt, Daley Blind, Jofre Torrents, Simon Adingra, Tolu Arokodare ve Marc ter Stegen’i de kadrosuna kattı. Bissouma, futbol kariyerine Mali’de başlayıp Lille, Brighton ve Tottenham formalarını giymişti. Kariyeri boyunca 304 maça çıkan oyuncu, 15 gol ve 5 asist kaydetti.

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