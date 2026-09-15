UEFA, 2028 ve 2029 yıllarında düzenlenecek önemli futbol finallerinin ev sahiplerini açıkladı. Bu kararla birlikte, TFF'nin İstanbul ve Ankara için yaptığı başvurular görmezden gelinmiş oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan daha önce yapılan açıklamada, İstanbul ve Ankara'nın başvuru yaptığı belirtilmişti. Başvurular içerisinde Ankara'daki 19 Mayıs Stadyumu'nun 2029 Avrupa Ligi finali, Rams Park'ın ise 2028 Kadınlar Şampiyonlar Ligi için aday gösterildiği duyurulmuştu.

Ancak UEFA'dan yapılan resmi açıklamada, finaller için İstanbul ve Ankara'nın seçilmediği net bir şekilde belirtildi.

2028 VE 2029 İÇİN BELİLENEN ŞEHİRLER

UEFA Şampiyonlar Ligi finalleri için 2028 yılında Almanya'nın Münih şehri, 2029 yılında ise İspanya'nın Barselona şehri belirlendi.

Kadınlar Şampiyonlar Ligi finallerinde 2028 yılı Fransa'nın Lyon şehri, 2029 yılında ise Galler'in Cardiff şehri ev sahipliğini yapacak.

Avrupa Ligi finalleri için 2028 yılı Romanya'nın Bükreş şehri, 2029 yılında Sırbistan'nın Belgrad şehri seçildi.

Konferans Ligi finalleri için 2028 yılı İtalya'nın Torino şehri, 2029 yılında Macaristan'nın Budapeşte şehri ev sahipliğini üstlenecek.

Süper Kupa organizasyonları için 2027 yılı Hollanda'nın Amsterdam şehri, 2028 yılında Kazakistan'nın Astana şehri belirlendi.

Futsal Şampiyonlar Ligi için ise 2027 yılında İsviçre'nin Biel/Bienne şehri ev sahipliğini yapacak.