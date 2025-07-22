Trabzonspor ile her konuda anlaşan ve resmi imza için Trabzon'a uçuş planı yapılan Saul Niguez, ailevi sebeplerden dolayı transferi son anda bozdu.

Bordo mavili taraftarların havalimanında karşılama hazırlığında olduğu ve hayal kırıklığı yaşadığı Saul'un bu gelişmeler sonrası yeni bir takımla anlaşma sağladığı ortaya çıktı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; İspanyol orta sahanın yeni adresi Brezilya Ligi oldu. Flamengo, Saul Niguez ile sözleşme konusunda sözlü olarak anlaşmaya vardı.

Kırmızı-siyahlı kulüp, İspanyol orta saha ile üç yıllık sözleşme imzalayacak.