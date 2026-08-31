Süper Lig'de farklı dönemlerde Beşiktaş ve Hatayspor formalarıyla boy gösteren Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, 1. Lig ekibi Bodrum FK'ya imza atarak Türkiye'ye geri döndü. Yıldız golcünün imzası çok ses getirirken, kulüp başkanı Taner Ankara da anlaşmanın ardından kulübün tesis sorunlarına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"DÜNYA YILDIZI KONTEYNERDE KALACAK"

Muğla Postası'nda yer alan habere göre Ankara, Bodrum FK'nın yaşadığı tesis sorunlarıyla ilgili Aboubakar'ı örnek göstererek, "Ben dünya yıldızını getirdim, şu anda konteynerde kalacak. Bir oraları çekelim. Bir sonraki toplantıyı her beraber orada yapalım, oralara da bir bakalım. Bodrum’da maç günü heyecanı yok. 128 beş yıldızlı otel, 100 inşaat şirketi, 10 holding ve 50 beach var. Bodrum'a bu kadar duyarsız kalamayız. Herkesi Bodrum FK’ya destek olmaya çağırıyorum. Bodrum niye bir Como, Monako veya Barcelona olmasın?" diye konuştu.

Transfer döneminde 4 oyuncuyu kadrosuna katan Bodrum FK Başkanı Taner Ankara, bu hamlelerin kulübün dört ortağının imkanlarını zorlayarak gerçekleştirildiğini vurguladı. Oyuncuların Bodrum FK'ya gelirken maaşlarında önemli fedakarlıklar yaptığını belirten Ankara, transfer maliyetlerinin yüksekliğine dikkat çekerek zorluk çektiklerini dile getirdi.