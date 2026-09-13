TFF 3. Lig 2. Grup’ta oynanan Karşıyaka-Altay derbisi 1-1’lik eşitlikle sona erdi. Ancak 90 dakika sonrasında saha içinde yaşananlar karşılaşmanın önüne geçti.

Karşılaşmanın bitiminde siyah-beyazlı taraftarlardan biri kulüp bayrağını santra noktasına dikmeye çalıştı. Bu eylem, Karşıyaka cephesinde büyük tepkiyle karşılandı.

Karşıyaka Başkanı Yiğit Tusder ve yeşil-kırmızılı yöneticiler duruma sert tepki gösterip müdahale etti. Yaşanan arbede ve gerginlik, emniyet güçleri ile görevlilerin araya girmesiyle güçlükle yatıştırıldı.

'ALTAY TARAFTARINA HELALDİR'

Altay SK’da son yönetime dışarıdan destek veren ve Onursal Başkan olarak görev yapan Sinan Kanlı, maç sonrası yaşanan bayrak olayları ile ilgili açıklamalar yaptı. Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nın her zaman Altay’a ait olduğunu vurgulayan Kanlı, "Bu çerçevede maç sonunda santraya dikilen bayrak Büyük Altay adına helaldir ve o bayrağın orada olması çok normaldir" ifadelerini kullanarak yaşanan eyleme sahip çıktı.