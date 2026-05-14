Havacılık dünyasında bir süredir yankılanan ayak sesleri, geçtiğimiz hafta resmiyet kazandı ve ABD’nin en büyük düşük maliyetli havayolu şirketlerinden biri olan Spirit Airlines, pes ederek iflas bayrağını çekti. Gökyüzünde gördüğümüz o ikonik parlak sarı uçaklar için artık yeni bir rota çizildi; ancak bu rota bir tatil beldesine değil, Arizona’nın sessiz ve kurak çöllerine uzanıyor.

"UYGUN FİYATLI UÇUŞUN ADRESİ" İFLAS ETTİ

Spirit’in bu noktaya gelişi aslında bir gecede olmadı. Pandemi sonrası değişen yolcu tercihleri, JetBlue ile yapılması planlanan kurtarıcı birleşmenin mahkeme kapılarından dönmesi ve en önemlisi, uçak motorlarında yaşanan kronik arızalar dev şirketi içten içe kemirmeye başlamıştı. Orta Doğu’da tırmanan gerilimin jet yakıtı fiyatlarını uçurması ise tabuta çakılan son çivi oldu. Bir zamanlar "uygun fiyatlı uçuşun adresi" olan dev marka, borç yükü ve operasyonel krizlerin altında ezilerek kepenk indirdi.

UÇAKLAR BİR BİR ÇÖLE ÇEKİLİYOR

Şimdilerde ise havacılık tarihinin en hüzünlü lojistik operasyonlarından biri yürütülüyor. Şirketin simgesi haline gelen uçaklar, korozyona ve metal yorgunluğuna karşı korunabilmeleri için kademe kademe ABD’nin "uçak mezarlığı" olarak bilinen çöl bölgelerine çekiliyor. Bu noktada hikaye, insanı duygulandıran bir boyuta evriliyor. Uçakları bu ıssız depolama alanlarına götüren pilotlar, aslında geçtiğimiz hafta işsiz kalan Spirit çalışanlarından başkası değil. Nomadic Aviation tarafından organize edilen bu "son görev" uçuşları, sadece pilotlara ek bir gelir kapısı açmakla kalmıyor; aynı zamanda yıllarını bu kokpitte geçiren kaptanlara, gökyüzüne ve uçaklarına veda etme imkanı tanıyor. Bir anlamda pilotlar, yolcularını değil, bizzat mesai arkadaşlarını (uçaklarını) son istirahatgahlarına uğurluyorlar.

ARTIK UÇAK BİLETİ YOK PİZZA VAR

Yolcu tarafında ise mağduriyetin yerini tuhaf bir teselli almış durumda. İflasla birlikte bir anda çöp haline gelen uçuş puanları için dev bir pizza zinciri devreye girdi. Şirket, "Göklerden Pizzalara" adını verdiği kampanyayla, iptal edilen uçuşlar nedeniyle üzgün olan yolculara bedava pizza dağıtarak bu acı süreci bir nebze de olsa tatlandırmaya çalışıyor.

Yüzlerce Airbus tipi uçak şimdi Arizona’nın yakıcı güneşi altında bekliyor. Mahkeme kararları çıktıkça kimisi bir bütün olarak satılacak, kimisi ise başka uçaklara can vermek üzere yedek parçalarına ayrılacak. Gökyüzünün neşeli sarı kanatları için bir dönem resmen kapanırken, geriye sadece çöl rüzgarlarının arasındaki sessiz bekleyiş kalıyor.