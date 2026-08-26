Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Ferencvaros karşısında gördüğü kırmızı kartın cezası belli oldu. Karşılaşmada mücadele sırasında oyun dışı kalan bordo-mavililerin genç savunmacısı Chibuike Nwaiwu hakkındaki nihai karar UEFA Disiplin Kurulu tarafından açıklandı.
2 MAÇ UZAK KALACAK
UEFA Disiplin Kurulu, 23 yaşındaki Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu'ya gördüğü kırmızı kart gerekçesiyle 2 maç men cezası uygulandığını duyurdu.
Alınan bu karar doğrultusunda genç savunmacı, Macar ekibi Ferencvaros ile oynanacak kritik rövanş mücadelesinin yanı sıra bordo-mavili ekibin Avrupa kulvarında sahaya çıkacağı bir sonraki resmi müsabakada da görev alamayacak.