Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Ferencvaros karşısında gördüğü kırmızı kartın cezası belli oldu. Karşılaşmada mücadele sırasında oyun dışı kalan bordo-mavililerin genç savunmacısı Chibuike Nwaiwu hakkındaki nihai karar UEFA Disiplin Kurulu tarafından açıklandı. 2 MAÇ UZAK KALACAK UEFA Disiplin Kurulu, 23 yaşındaki Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu'ya gördüğü kırmızı kart gerekçesiyle 2 maç men cezası uygulandığını duyurdu. Alınan bu karar doğrultusunda genç savunmacı, Macar ekibi Ferencvaros ile oynanacak kritik rövanş mücadelesinin yanı sıra bordo-mavili ekibin Avrupa kulvarında sahaya çıkacağı bir sonraki resmi müsabakada da görev alamayacak.

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