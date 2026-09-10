Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e mağlubiyetiyle birlikte, Alman futbolcu Leroy Sane'nin performansı eleştirilerin odağı haline geldi. Bu gelişme üzerine tecrübeli Alman teknik direktör Peter Neururer, Sane'nin Almanya Milli Takımı'ndaki geleceği konusunda net bir değerlendirme yaptı.

Neururer, Jürgen Klopp'un Almanya Milli Takımı'nda göreve başlamasıyla birlikte kadro tercihlerinde önemli değişiklikler olabileceğini aktardı. Deneyimli çalıştırıcı, Sane'nin son dönemde beklentileri karşılayamaması nedeniyle milli takımdaki yerinin sona erdiğini düşündüğünü belirtti.

Neururer, Sane'nin sahip olduğu yeteneğin tartışılmaz olduğunu ve potansiyel olarak Lionel Messi seviyesinde olduğunu ifade etti. Ancak bu kaliteyi uzun süredir istikrarlı biçimde ortaya koyamadığını savundu.

Tecrübeli teknik adam, Klopp'un performans ilkesine göre hareket edeceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Bu oyuncuyu severim ama bunu en son ne zaman gösterdi?" Neururer, açıklamasının devamında ise "Ne yazık ki süresi doldu ve geri döneceğini sanmıyorum" sözleriyle görüşünü net şekilde ortaya koydu.