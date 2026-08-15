Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan, Mısır'da tatilini sürdürdüğü otelde yaşanan olayla gündeme geldi.

60 yaşındaki teknik adamın, ilk eşi Hoda El-Gorbawi ve ikinci eşi Danna Adam ile birlikte otelde bulunduğu sırada iki kadın arasında tartışma çıktığı belirtildi.

Hoda El-Gorbawi'nin Hassan'ın dört çocuğunun, Danna Adam'ın ise iki çocuğunun annesi olduğu ifade edildi.

KAVGA ARBEDEYE DÖNÜŞTÜ

İki kadın arasında başlayan kavganın büyümesi üzerine Hassan'ın diğer aile üyeleri ve otel çalışanları da olaya dahil oldu. Kavgayı ayırmak için müdahalede bulunulurken, yaşanan arbede sırasında Hossam Hassan'ın yere düştüğü belirtildi.

(Danna Adam)

HASSAN HASTANEYE KALDIRILDI

Stres nedeniyle bayıldığı değerlendirilen Hassan, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hassan'ın sağlık durumuyla ilgili ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

KAVGAYA KARIŞANLAR GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından bölge polisi, kavgaya karışan kişileri yerel karakola götürerek gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili incelemesinin sürdüğü bildirildi.

DÜNYA KUPASI'NDA SON 16'YA KADAR YÜKSELDİ

Hossam Hassan, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Mısır Milli Takımı'nın başında görev yaptı. Mısır, turnuvada son 16 turuna kadar yükselirken, Arjantin'e son dakikalarda gelen golle elendi. Hassan, turnuva boyunca takımının performansıyla dikkat çekti.