İnsanlığın Dünya dışındaki geleceğine dair en kritik sorulardan biri olan "Uzayda üreme mümkün mü?" sorusuna yanıt arayan Çin, tarihi bir adım atarak Tiangong Uzay İstasyonu’na yapay insan embriyoları gönderdi.

İnsansız bir kargo aracıyla yörüngeye ulaştırılan bu embriyolar, yerçekimsiz ortamın insan gelişimi üzerindeki etkilerini incelemek üzere tasarlanan özel bir biyolojik deneyin merkezinde yer alıyor.

Deneyin başında bulunan araştırmacı Yu Leqian, devlet televizyonu CCTV’ye yaptığı açıklamada, bu çalışmanın insanların uzayda hayatta kalma ve neslini sürdürme potansiyelini anlamak adına yapılan ilk ciddi girişim olduğunu vurguladı.

DÜNYA DIŞI LABORATUVARDA GÖZLEMLENECEK

Uzaydaki radyasyon ve sıfır yerçekimi gibi risklere karşı teknolojik çözümler üretmeyi amaçladıklarını belirten Leqian, insan organlarının oluşmaya başladığı döllenme sonrası 14 ile 21. günler arasındaki kritik evreye odaklandıklarını ifade etti.

Bu dönemde meydana gelebilecek en ufak bir anormalliğin gelişim üzerinde kalıcı etkiler bırakabileceği belirtilirken, Çinli bilim insanları bu süreci ilk kez Dünya dışı bir laboratuvarda gözlemleyecek.

JAPONLARIN DENEYİNİ GEÇTİLER

Çin’in bu çalışması, 2023 yılında Japon bilim insanlarının Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) gerçekleştirdiği fare embriyosu deneyinin bir adım ötesine geçiyor. Japon ekibi, yerçekiminin embriyo oluşumunda engelleyici bir etkisi olmadığını saptamıştı; ancak Çinli araştırmacılar, doğrudan insan kök hücrelerinden türetilen ve insana çok daha yakın bir yapı sergileyen yapay embriyolar kullanarak sonuçların güvenilirliğini artırmayı hedefliyor.

Tiangong İstasyonu’ndaki gelişim süreci tamamlandıktan sonra numuneler dondurularak analiz edilmek üzere Dünya’ya geri getirilecek. Bu deneyden elde edilecek veriler, gelecekte kurulması planlanan Ay ve Mars kolonilerinde insan üremesinin biyolojik sınırlarını belirleyecek.