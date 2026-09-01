Lyon ve Samsun maçlarında attığı gollerle Fenerbahçe’nin bir hafta içinde iki kritik virajı kayıpsız geçmesini sağlayan Vedat Muriqi, Teknik Direktör İsmail Kartal’ın oyun sisteminde kritik bir konuma yükseldi. İspanyolların ‘El Pirata’ (korsan) lakabını taktığı Kosovalı dev, yalnızca gol atmakla kalmıyor; hücumda pas istasyonu görevi görüyor.

Takım arkadaşlarının 3. bölgeye yerleşmesine zaman ve alan kazandırıyor. Hava toplarındaki üstünlüğüyle duran toplarda rakip savunmayı zorluyor. Üstelik Vedat sahadaki savaşçı ruhu ve takımına bağlılığıyla Fenerbahçe’ye maçlar kazandırırken kendisi de sarı-lacivertli taraftarların sevgisini kazanıyor.