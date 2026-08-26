İngiltere'deki Silverstone Ulusal Pisti'nde 16 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirilecek yarışta Hollandalı pilot, farklı ülkelerden 100 rakiple piste çıkacak.

Verstappen, kariyerinin başladığı go-kart pistlerine sıra dışı bir mücadeleyle dönüyor. İçerik üreticileri, sporcular ve farklı ülkelerden katılımcıları bir araya getirecek mücadelede Red Bull sporcusu Arda Saatçi de yarışacak.

Go-kart yıllarında start, savunma, geçiş ve yoğun trafik içinde pozisyon kazanma gibi yarışın temel becerilerini geliştiren Verstappen, kartinge dönüşüyle ilgili yaptığı açıklamada, "Go-kartta tüm temel becerileri öğreniyorsunuz; startları, savunmayı ve geçişleri. Hayatımın uzun bir dönemini go-kart yaparak geçirdim, bu yüzden geri dönmek her zaman güzel." ifadelerini kullandı.