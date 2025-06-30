

Galatasaray formasıyla 2024-2025 sezonunda unutulmaz bir performans sergileyen Victor Osimhen'in yeni sezonda formasını giyeceği takım hala merak konusu. Öte yandan İtalyan basınından konuya dair çok çarpıcı bir açıklama geldi.

Corriere dello Sport Genel Yayın Yönetmeni Ivan Zazzaroni, Victor Osimhen'in yeni takımını canlı yayında duyurdu.

“OSIMHEN, AL-HILAL'E GİDECEK”

Katıldığı bir programda konuşan Zazzaroni, Osimhen'in Al-Hilal'e gideceğini iddia etti. Zazzaroni, "Size neredeyse kesin olarak söylüyorum; Victor Osimhen, Al-Hilal'e gidecek" dedi.

Osimhen'le ilgili açıklamalarını sürdüren Zazzaroni, "Teklif öyle bir teklif ki kimse yarısını bile karşılayamazdı. Yıllık 40 milyon Euro inanılmaz bir rakam. Piyasanın tamamen dışında. Kulüpler Dünya Kupası'na gitmek istemiyordu ancak Al-Hilal için büyük bir iyimserlik var. Bana göre oraya gidecek…

Galatasaray bu rakamın yarısını bile ödeyemez. İngiltere Premier Lig'den hiçbir teklif gelmedi. Oraya gitmemesi sürpriz olur" diyerek sözlerini noktaladı.