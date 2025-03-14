Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Onvo Antalyaspor'u 4-0 yenerek namağlup unvanını sürdürdü.
Müsabakayı 3 golle tamamlayan Victor Osimhen'in formasını yaklaşık 10 yaşlarındaki bir taraftar kaptı. Maçın 68. dakikasında oyundan çıkan Osimhen, yedek kulübesine geldiği sırada sahaya atlayan minik taraftar yıldız futbolcuya ulaşmaya çalıştı. Yıldız golcü, görevlilerin önlediği minik taraftara formasını hediye etti.
Sezon başında Napoli'den kiralanan 26 yaşındaki santrfor, Antalyaspor karşılaşmasıyla Galatasaray'da 30. resmi maçına çıktı. Mücadelenin 30, 45+3 ve 52. dakikalarında ağları havalandıran Osimhen, Süper Lig'deki 22. maçında 20 gole ulaştı.
UEFA Avrupa Ligi'nde ise 7 karşılaşmada 6 kez fileleri havalandıran tecrübeli golcü, resmi maçlardaki gol sayısını 26'ya taşıdı.
Galatasaray formasıyla ilk kez
Bu sezon 7 müsabakada 2, 11 mücadelede ise tek gol kaydeden Osimhen, ilk kez Hat-Trick yaptı. Maçın bitmesinin ardından müsabaka topu sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri tarafından Osimhen'e götürüldü.
Nijeryalı yıldız, maçın ardından taraftarın isteğiyle klasikleşen galibiyet üçlüsü tezahüratını Barış Alper Yılmaz ile birlikte başlattı.
Osimhen, gol krallığı yarışında zirveye çıktı
Victor Osimhen, Süper Lig'deki gol krallığı yarışında zirveye yerleşti.
Ligde forma giydiği 22 müsabakada 20 kez fileleri havalandıran Osimhen, RAMS Başakşehir formasıyla 18 golü bulunan Krzysztof Piatek'i geçerek liderlik koltuğuna oturdu.