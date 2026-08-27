Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'e 1-0 mağlup oldu. İlk karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan siyah-beyazlılar, böylece adını Avrupa Ligi lig aşamasına yazdırdı.

Maçın ardından teknik direktör Vincenzo Italiano, takımın mental olarak hazır olmadığını ve temposunun düştüğünü belirtti. Italiano, "Mental olarak yüzde 100 hazır değildi takım, ilk maçtan dolayı, çok konsantre değildi. Bu maçın analizini bile yapmaya gerek yok" dedi.

"BUGÜNÜ YOK SAYMALIYIZ"

İtalyan hoca, şu açıklamaları yaptı: "Hedefimize ulaştık, çok istekliydik. Bu maça bakmaya gerek yok. 3-0 sayesinde turladık. Hedefimize ulaştık. Sezonun ilk gerçek görevini yaptık, o yüzden mutluyuz. Gruplardayız artık. Bugün mutluyum. Avrupa'dayız, gruplardayız, önümüzdeki maça bakmalıyız. Hedefimize ulaştık. Bugünü yok saymalıyız herkes için. Lig devam ediyor. Ligde daha farklı bir performans göreceğiz. Konsantrasyon seviyesi de daha farklı olacak."