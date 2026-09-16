UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş yarın TSİ 22.00'de Fransız ekibi Olimpik Marsilya'yı evinde konuk edecek. Son hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano ve futbolculardan Amir Murillo basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

Yarın oynayacakları karşılaşmada geçen maçlardan daha iyi olmaları gerektiğini belirten Vincenzo Italiano, “Her şeyi çok iyi bir şekilde yapmamız gerekiyor. Hatta geçen maçlardan daha da iyi olmamız gerekiyor. Çünkü yarın değerli, iyi ve kaliteli oyunculara sahip bir takıma karşı oynayacağız. Aynı zamanda teknik direktörleri de çok iyi ve tecrübeli bir hoca. Yarın bizim için zor olacak. Bu yüzden elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Belki bunu daha önce de söyledim ama Avrupa gerçekten zor. Özellikle bizim grubumuz çok zor. Ancak bizim kendimiz olmamız ve şu ana kadar ne yaptıysak aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. Kendimizi geliştirerek bu maçta eskisinden daha iyi olmalıyız. Topla oyunumuzun iyi olması ve rakibe alan vermememiz gerekiyor. Maçın sonunda üç puan var ve bu puanların ne kadar değerli olduğunu hepimiz biliyoruz. Şu ana kadarki maçlarımızı çok yoğun bir şekilde oynadık. Her zaman kazanma ve gol yememe isteğimiz vardı. Aynı istekle devam edersek yarın güzel bir skor alacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

'BEŞİKTAŞ HER KULVARDA EN İYİSİNİ YAPMAK ZORUNDA'

Beşiktaş’ın mücadele ettiği her kulvarda en iyisini yapmak zorunda olduğunu vurgulayan İtalyan teknik adam, "Beşiktaş olarak oynadığımız bütün turnuvaları ve ligleri en iyi şekilde onore etmemiz gerekiyor. Elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Çünkü Avrupa Ligi’nin bizim için mini bir lig gibi olduğunu söyleyebilirim. Burada mücadele edebilmek için çok çalıştık ve üç zorlu turu geçtik. Şimdi önümüzde 8 maç var. Bu 8 maçta da elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Tabii ki gruptan çıkmak istiyoruz. Burada olmak bizim için bir ayrıcalık ve bunu en iyi şekilde onore etmek istiyoruz. Beşiktaş gibi olmalı ve taraftarlarımızı mutlu etmeliyiz. Asla pes etmememiz, hiçbir şeyi bırakmamamız gerekiyor. Çünkü gerçekten kolay değil. Daha önce de söylediğim gibi grubumuz gerçekten zor. Yarın da bizim için çok önemli ve çok zor bir maç olacak. Hedefimiz iyi sonuçlar alarak gruptan ilk 8’de ya da ilk 24’te çıkmak. Güzel bir iş ortaya koymak istiyoruz. Çünkü Beşiktaş, mücadele ettiği her kulvarda ve her turnuvada en iyisini yapmak zorundadır” dedi.

'MURILLO GİBİ OYUNCULARA İHTİYACIM VAR'

Murillo ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Italiano, "Murillo önemli, tecrübeli ve olgun bir oyuncu. Ne yaptığını bilen ve Beşiktaş için çok önemli olduğunu söyleyebileceğim bir isim. Yeni Beşiktaş’tan, ekibimin geldiği dönemden bahsediyorum; benim için oldukça önemli ve değerli bir oyuncu oldu. Dünya Kupası’ndan döndükten sonra onunla tanıştım. Şu ana kadar hep çok profesyoneldi. Beni ve söylediklerimi her zaman dinlemeye çalışan biriydi. Onun gibi insanlarla ve oyuncularla çalıştığım için çok mutluyum. Onun gibi oyunculara ihtiyacım var” sözlerini sarf etti.

'MARSİLYA’NIN ÇOK BÜYÜK VE ÖNEMLİ BİR HOCASI VAR'

Marsilya karşılaşmasının değerlendirmelerine devam eden 48 yaşındaki teknik adam, “Lig ayrı, Avrupa ayrı bir şey. Avrupa bambaşka bir dünya ve oradaki hikayeler çok daha farklı. Yarın bu mini lig bizim için başlayacak. Burada alabildiğimiz tüm puanları almak ve gruptan çıkmak istiyoruz. Marsilya’nın çok büyük ve önemli bir hocası var. Avrupa’da daha önce tecrübe edinmiş, nasıl oynaması ve ne yapması gerektiğini bilen bir teknik direktöre sahipler. Aynı zamanda takımın her bölgesinde çok yetenekli oyuncuları var. Marsilya her zaman Marsilya’dır. Avrupa’da her zaman saygı gören ve en iyisini yapmaya çalışan bir takım. Biz de yarın iyi bir iş çıkarmak istiyoruz. Gerçekten değerli bir takıma karşı oynayacağız ve elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

'HER MAÇTA DAHA İYİ OLMALIYIZ'

Gelişmekte olan bir takım olduklarına vurgu yapan Italiano, "Şu ana kadar bir kimlik oturttuğumuzu ve bu kimliği gösterdiğimizi düşünüyorum. Dediğim gibi asla mükemmel değiliz ve mükemmel olamayacağız. Çünkü benim için mükemmellik diye bir şey yok. Yapmamız gereken mümkün olduğunca az hata yapmak, yaptığımız hataları düzeltmek ve bunların üzerine çalışmak. Her maçta bir önceki maçtan daha iyi olmamız gerekiyor. Bu, bütün maçlar için geçerli. Asla mükemmel olamayacağız ancak her rakibe karşı aynı şekilde oynamak istiyoruz. Bütün rakiplerimize aynı şekilde saygı duyuyoruz. Tabii ki bazı rakipler bizi daha fazla zorlayacaktır ancak herkese karşı aynı şekilde olmamız ve her maça aynı ciddiyetle çıkmamız gerekiyor” dedi.

'TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLUYOR'

Beşiktaş taraftarına mesajı sorulan Italiano,"Taraftarlarımızı alkışlamak istiyorum. Çünkü gerçekten aşkla yaşıyorlar ve bu renklere tutkuyla bağlılar. Bu yüzden onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Yarın nasıl olacaklarını biliyoruz. Onları mutlu etmek için sonuna kadar çalışmamız, mücadele etmemiz, gücümüzü göstermemiz ve iyi bir sonuç almamız gerekiyor. Taraftarımız şunu bilmeli; bu takım her zaman onları mutlu etmeye çalışacak. Çünkü taraftarımız koşan, terleyen ve sonuna kadar mücadele eden bir takımı hak ediyor. Daha fazla bir şey eklemek istemiyorum. Çünkü ne zaman sahaya çıksam tüylerim diken diken oluyor. Bizi gerçekten sonuna kadar itiyorlar. Taraftarımız için 12’nci adamımız dersem yanılmış olmam" sözlerini kullandı.

MURILLO: HARIT KENDİNE GÖRE HAKLI OLABİLİR

Marsilya futbolcusu Harit'in Marsilya-Beşiktaş atmosferlerini kıyaslayarak imrenmediğini belirttiği bir açıklamaya yönelik yorumu sorulan Murillo, "Bu onun kendi şahsi fikri. Kendine göre haklı olabilir. Çünkü sonuçta Marsilya'da oynuyor, oranın oyuncusu. Ben de orada oynadım yani tek farkın şu olduğunu söyleyebilirim, Marsilya'nın stadı kapasite olarak biraz daha büyük. Ama bence iki tarafta, iki stadyumda da tutku ve atmosfer çok güzel" dedi.

Dünya Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'ne dair hisleri sorulan Murillo, " Dünya Kupası'nda oynamak farklı bir şey. Çünkü her çocuk bunun hayalini kurar. Benim de ülkem daha önce Dünya Kupası'na katılmamıştı. Ben de ilk kez Dünya Kupası'nda ülkemi temsil etme şansını yakaladım. O yüzden benim için gerçekten bu bir gururdu. Ama aynı zamanda Beşiktaş'ı da Avrupa'da temsil etmek, bu ülkeyi temsil etmek de benim için bir gurur, gerçek bir ayrıcalık bu. Biz Avrupa'da oynamak için şu ana kadar çok mücadele ettik, buraları atladık. Yarın da güzel, pozitif bir sonuç almak istiyoruz ve mutlu bir şekilde karşılaşmadan ayrılmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Maçı değerlendiren Murillo, "Sezona iyi başladığımızı düşünüyorum. Bizi tatmin eden önemli sonuçlar aldık bu da bize özgüven kazandırdı. Ama tabii ki de hala gelişmekte olan bir takımız. Yeni oyuncular aramıza katıldı, yeni bir takımız. Yarın şu ana kadar ne yaptıysak aynı şekilde kendimizi göstermek istiyoruz. Marsilya ise bu sezon çok iyi sonuçlar alamadı. Fakat şunu vurgulamam gerekiyor; gerçekten çok büyük bir kulüp, çok kaliteli oyuncular var, umarım hak eden kazanır" sözlerini sarf etti.

'TEKNİK DİREKTÖRLE BİR PROBLEM VARDI'

Marsilya'dan ayrılma sürecine yönelik soruya yanıt veren Murillo, "İşin sonunda bir problem vardı. Aslında bu problem kulüple ilgili bir problem değildi fakat teknik direktörle bir problem vardı. Onun kendi şahsi fikriydi. Ben de gitmek zorunda kaldım" dedi.