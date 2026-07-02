Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran teknik direktör Vitor Pereira, Premier Lig'de küme düşme potasındaykenbaşına geçtiği Nottingham Forest ile kısa süre içerisinde iyi işlerin altına imza atmıştı.

Portekizli teknik adam hem takımı ligde tutmuş, hem de UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynamıştı.

İKİ DAKİKA KALA FESİH

İngiliz ekibi, sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkına sahip olduğu sürenin dolmasına iki dakika kala skandal bir olaya imza attı. Nottingham Forest, bu sürenin dolmasına iki dakika kala Vitor Pereira'ya görevden alındığı kararını belirten bir mail gönderildi.

Pererira, yeni sezona da takımda devam edeceği için transfer görüşmeleri, kamp yerleri ve hazırlık maçlarıyla ilgili planlama yapmıştı. Portekizli çalıştırıcı, aldığı maille şoke oldu. Yönetimin kendisi ile hiçbir temas kurmadan aldığı kararın ardından büyük üzüntü yaşayan Vitor Pereira'nın yerine Crystal Palace ile UEFA Konferans Ligi'ni kazanan Oliver Glasner'in gelmesi bekleniyor.