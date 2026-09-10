Beşiktaş'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği karşılaşmaya Milan Skriniar ve Dusan Vlahovic arasındaki gerginlik damga vurdu. Maç boyu birbirine yakın ve temaslı oynayan ikilinin kavga anları dünya basınında da çok konuşulurken; iki isimden PFDK'ya sevk edilen isim Vlahovic oldu. Sırp golcü, rakibine yaptığı el hareketi nedeniyle 41. maddeden (hakaret) PFDK'ya sevk edildi.

PFDK KARARINI VERDİ: BEŞİKTAŞ İTİRAZ EDECEK

PFDK, Süper Lig'de 4. hafta maçlarının ardından gerçekleşen sevklerle ilgili kararını verdi. Karara göre Vlahovic, 1 maç men cezası ile cezalandırıldığı ve Beşiktaş'ın ise bu karara itiraz edeceği öğrenildi.