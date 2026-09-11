Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde rakibi Milan Skriniar'a yaptığı hareket nedeniyle PFDK tarafından 1 maç müsabakalardan men ile cezalandırılan Dusan Vlahovic için Beşiktaş, cezanın iptali için Tahkim Kurulu'na başvurmuştu.

TAHKİM KURULU İTİRAZI REDDETTİ

HT Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre Tahkim Kurulu, Siyah-Beyazlıların Dusan Vlahovic'in cezası için yaptığı itirazı reddetti. Sırp golcü, bu akşam takımının Erzurumspor ile oynayacağı lig maçında kadroda yer alamayacak.