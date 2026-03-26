Global spor sponsorluklarının yerel kullanıcı faydasına dönüştürüldüğü etkinliklere bir yenisi eklendi. Kripto para platformu WhiteBIT TR, İtalya’nın Torino şehrinde gerçekleştirilecek Juventus maçına çift kişilik VIP bilet ve saha turu büyük hediyelerini içeren yeni etkinliği “Torino Rüzgarı”nı duyurdu.

Juventus’un resmi forma kol sponsoru ve kripto para platformu partneri olan WhiteBIT’in Türkiye platformu WhiteBIT TR’de görevleri tamamlayan kullanıcılar, Torino’da Juventus maçı deneyimi yaşama olanağı elde edecek.

Büyük hediyeye uçak bileti, konaklama, maç bileti ve stadyum turu dahil

"WhiteBIT TR Seni Juventus'a Götürüyor" başlığıyla duyurulan yarışma etkinliği, tüm kullanıcıların puan toplayarak platformda geçerli kripto varlık kuponlarından yararlanmalarını mümkün kılıyor. Toplanan puanlar, market bölümünde imzalı Juventus forması, hediye kutusu, futbol topu, atkı, bileklik gibi Juventus markalı hediyeler için kullanılabiliyor. Öte yandan liderlik tablosunda zirveyi hedefleyen ve en yüksek puanı toplayarak birinciliğe yükselen kullanıcılar, büyük hediye ile ödüllendiriliyor.

Kampanya dönemi sona erdiğinde en yüksek puanı toplayan kullanıcı, Juventus futbol takımının İtalya’nın Torino şehrinde gerçekleştireceği iç saha maçı için iki adet bilete sahip olacak. WhiteBIT TR, büyük hediye sahibinin uçuş ve otel masraflarını da karşılarken, Juventus maçına gidecek kullanıcı, maç günü Walk About turu kapsamında stadyum ve ısınma alanlarını keşfetme deneyiminden yararlanacak.

Yıldız oyuncularla fotoğraf çektirme imkanı

Kayıt olma, hesap doğrulama, para yatırma, alım satım işlemi gerçekleştirme ve kripto para dönüştürme gibi basit görevleri tamamlayan kullanıcılar, gerçekleştirdikleri her işlemle puan toplayarak liderlik tablosunda zirveye yaklaşacak. Liderliği elde eden ve Torino’da Juventus maçını VIP alanda izleme şansına erişen kullanıcı, Juventus’un yıldız oyuncularıyla tanışma ve maç günü Juventus futbolcularıyla fotoğraf çekme imkanından da yararlanacak.

Torino Rüzgarı etkinliği, 12 Nisan 2026 tarihine kadar devam edecek. Kampanya koşullarına, görevlerin puan karşılığına ve tüm hediyelere WhiteBIT TR internet sitesinden ulaşılabiliyor.

WhiteBIT’in global iş birlikleri, WhiteBIT TR kullanıcıları için avantaja dönüşüyor

WhiteBIT TR Yönetim Kurulu Başkanı Onur Turan, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Avrupa'nın lider kripto para platformlarından WhiteBIT, Haziran 2025'te üç yıllık bir anlaşma imzalayarak Juventus'un resmi kripto para platformu ortağı oldu. WhiteBIT’in küresel iş birlikleri sayesinde, WhiteBIT TR kullanıcıları da sponsorluk avantajlarından yararlanabiliyor. Bu iş birliklerinin somut örneklerinden biri olarak Torino Rüzgarı etkinliği kapsamında, kazanan kullanıcıya Torino’da unutulmaz bir deneyim sunuluyor.

Kripto para platformları için kullanıcı sadakati inşa etmenin, uygulamada geçirilen her anı ve gerçekleştirilen her işlemi kullanıcı faydasına dönüştürmekten geçtiğine inanıyoruz. Hediyeli yarışmalarımızı ve diğer etkinliklerimizi, WhiteBIT TR deneyimini uçtan uca kullanıcı yararı odağında tasarlıyoruz.

Rekabetin yoğun olduğu bir pazarda, WhiteBIT TR olarak kullanıcılarımızla kurduğumuz bağı, WhiteBIT’in küresel iş birliklerinin sunduğu potansiyelden yararlanarak güçlendiriyoruz. Bunu yaparken yalnızca liderlere değil, tüm kullanıcılara adil faydalar sunmaya odaklanıyoruz. Kullanıcılarımız, 12 Nisan’a kadar sürecek etkinliğe ilişkin detaylara WhiteBIT TR internet sitesi üzerinden ulaşabilir.”