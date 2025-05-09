Real Madrid'de Carlo Ancelotti'den sonra göreve gelecek olan Xabi Alonso'nun Bayer Leverkusen'den ayrılığı resmen açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün tarihindeki en başarılı döneminin ardından Başantrenörümüz XabiAlonso sezon sonunda görevinden ayrılıyor" ifadeleri kullanıldı.

ALONSO'DAN AYRILIK AÇIKLAMASI

43 yaşındaki İspanyol teknik adam da yaptığı açıklamada, "Kulüp ve ben, Dortmund ile Mainz karşılaşmalarının Bayer Leverkusen'deki son iki maçım olacağı konusunda anlaştık. Bayer Leverkusen'e, oyuncularıma ve teknik ekibe, kulübün tüm çalışanlarına ve en önemlisi harika taraftarlara minnettarım, teşekkürler" sözleriyle taraftara veda etti.

Xabio Alonso ile Real Madrid yöneticileri arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanmıştı. Sezon sonunda Ancelotti ile yolları ayıracak olan Madrid ekibi Xabi Alonso’yu açıklayacak.