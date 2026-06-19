Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, A Milli Futbol Takımı'nın kalan iki karşılaşmayı kazanarak yoluna devam edeceğine inandığını bildirdi. Doğan, yaptığı yazılı açıklamada A Milli Futbol Takımı'na başarı dileklerini ileterek, gündemdeki yabancı oyuncu kuralına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

A MİLLİ TAKIM'A İNANIYORUM

Türkiye-Paraguay maçına değinen Doğan, "A Milli Futbol Takımı'mıza oynayacağı karşılaşmada başarılar diliyorum. İlk maçımızı kaybetmiş olabiliriz, futbolda bu tür sonuçlar var. Ancak henüz biten hiçbir şey yok. Gruptan çıkma şansımız devam ediyor. Kalan iki karşılaşmayı kazanarak yolumuza devam edeceğimize inanıyorum. Oyuncularımıza ve teknik heyetimize güveniyoruz. Milletimizin desteğiyle Milli Takımı'mızın bunu başaracak güçte olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

YABANCI KURALIYLA İLGİLİ KONUŞTU

Tartışılmaya başlanan 10+4 yabancı oyuncu kuralına dair de sezon planlamalarını, kadro yapılanmalarını ve transfer stratejilerini açıklanan kurala göre oluşturduklarına dikkati çeken Doğan, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevi nedeniyle birçok kulübün, yabancı oyuncu kuralının yeniden değerlendirilmesi yönündeki taleplerini kendilerine ilettiğini belirterek "Özellikle Avrupa kupalarında mücadele edecek takımlardan bu konuyla ilgili talepler geliyor. Konuyla ilgili Kulüpler Birliği Başkanı olarak önümüzdeki günlerde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir araya geleceğim. Kulüplerimizin görüş ve taleplerini kendisine aktararak kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştireceğiz." dedi.