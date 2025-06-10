UEFA Uluslar Ligi finalinde Portekiz, İspanya'yı penaltı atışları sonucu 5-3 mağlup ederek şampiyon oldu. Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo, milli takım formasıyla üçüncü kez kupa sevinci yaşadı. Final sonrasında Cristiano Ronaldo'nun tebrik için elini uzattığı anlarda, İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal'ın yüzünü çevirmesi ve tepki göstermemesi dikkat çekti.
UEFA Uluslar Ligi finalinde Portekiz, İspanya'yı penaltı atışları sonucu 5-3 mağlup ederek şampiyonluğa uzandı. Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanan final büyük heyecana sahne olurken şampiyonu penaltılar belirledi.
YÜZÜNÜ ÇEVİRDİ
Final sonrasında yaşanan bir görüntü ise sosyal medyada gündem yarattı. Ödül töreninde Cristiano Ronaldo'nun elini uzattığı anlarda, İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal'ın yüzünü diğer tarafa çevirdiği ve Ronaldo'ya saygı göstermediği görüntüler ortaya çıktı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan o görüntülerin ardından Yamal'a tepki sesleri yükseldi.