UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Azerbaycan temsilcisi Sabah, sahasında İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva’yı uzatmalar sonucunda 5-2 mağlup etti. Azerbaycan temsilcisi, rakibine toplamda 6-4’lük üstünlük sağlayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başardı.

4 eleme turunu oynayarak tarihinde ilk kez gruplara kalan Azerbaycan temsilcisinin teknik direktörü Valdas Dambrauskas'ın hikayesi ise oldukça dikkat çekici.

TELEVİZYONDAN FUTBOLUN ZiRVESİNE

Devler Ligi'nde takım yönetecek ilk Litvanyalı teknik adam olan Valdas Dambrauskas'ın mesleğe başlangıcı bir hayli sıra dışı. Dambrauskas'ın antrenörlük kariyeri 2000 yılında katıldığı 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasıyla başladı.

Yarışmada kazandığı para ile İngiltere'de antrenörlük kursuna katılan Litvanyalı çalıştırıcı 2007 yılında İngiltere 9. Lig ekibi Kingsbury London Tigers'ta işe girdi ve kulübü tarihindeki en iyi sonuca ulaştırdı. Sonrasında çoğunluğu Baltık ülkelerinde olmak üzere 12 farklı teknik direktörlük görevi üstlendi. Önce Karabağ'ın domine ettiği Azerbaycan Ligi'ni hem de kupayı kazandı. Son olarak Sabah'ı tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi lig aşamasına taşıdı ve ilk kez Litvanyalı bir antrenör, Şampiyonlar Ligi’nde bir takım yönetecek. Dambrauskas'ın televizyon ekranlarında başlayan hikayesi futbolun zirvesine doğru tırmandı.