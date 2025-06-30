Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un kadrosuna kattığı ilk isim olan Wagner Pina, bu gece Trabzon'a geldi.

Bordo-Mavililer, Estoril takımından transfer edilen 22 yaşındaki sağ bek ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

'TRABZONSPOR'U TANIYORDUM'

Havalimanın'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Pina, "Her şey çabuk gelişti. Ben de gelmek istiyordum. Son teklifi bekliyorduk. O da yapılınca her şey hızlı gelişti. Burada oynayan tanıdığım oyuncular var. Bosingwa ve Pereira var. Milli takımda oynadığımız Djaniny var. Onlardan çok bilgi aldım. Dolayısıyla gelmeden Trabzonspor'u tanıyordum."

'BURADA HEDEFLERİM VAR'

"Süper Lig'in gayet iyi bir lig olduğunu biliyorum. Avrupa'nın en iyi oyuncuları burayı tercih etmeye başladı. Buranın zorlu ve iyi bir lig olduğunu biliyorum. Hocamızla henüz görüşmedim, kendisiyle konuşacağız. Burada hedeflerim var. Olabildiğince burada kalıp takıma hizmet etmek istiyorum."

"Pedro'yu daha önce Portekiz Ligi'nden beraber oynadığımız için tanıyorum. İyi bir oyuncu olduğunu biliyordum. Burada da onu herkese gösterdi. Ben de onun bu başarılarını tekrarlayabilmek için buradayım." ifadelerini kullandı.